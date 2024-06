As revelações do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira aqui as revelações do tarot para está última semana do mês de junho, começando nesta segunda (24), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A Roda da Fortuna aparece em suas cartas, revelando que você estará no topo e continuará crescendo, em um período de muita sorte. No entanto, cuidado com pessoas ao seu redor que podem querer roubar sua energia ou aquela força que você possui.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta Ás de Bastos do tarot chega até você nesta semana, significando poder, força e determinação. Será um momento de recomeço, e você terá uma energia positiva. Então aproveite esta fase.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

No tarot deste última semana do mês de junho, a carta do Diabo alerta para ter cuidado com inimigos ocultos e com pessoas que podem te prejudicar sem que você perceba, especialmente porque é uma pessoa muito positiva.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Aparece para você nesta semana, no tarot, a carta da Força, uma das mais importantes. Neste momento, você pode lembrar muito de uma pessoa que não está mais perto, o que pode provocar sentimentos confusos.

Texto com informações do site AS.com