Você tem pele oleosa? Esta é a maquiagem que mais resiste às situações adversas

Se você tem pele oleosa, provavelmente luta com a oleosidade todos os dias. Mas para que isso deixe de ser um problema, você precisa aplicar a maquiagem que mais resiste ao calor nos dias de verão ou na correria dos dias de inverno e que evita o efeito brilhante que tanto nos incomoda.

ANÚNCIO

O importante é saber que não há apenas um caminho para alcançá-lo, mas sim vários conselhos dados por especialistas que, se seguidos à risca, nos garantem ótimos resultados, pois as técnicas são atualizadas ano após ano.

A preparação da pele

O primeiro passo e o mais importante de todos é limpar e hidratar muito bem a pele. Como? Com um limpador ideal para pele oleosa, em seguida aplicar um sérum com um ingrediente que lhe convém, como a niacinamida e finalizar com um hidratante leve e não comedogênico para manter a pele equilibrada.

Tudo começa com uma preparação adequada da pele | Freepik (Freepik)

Uma boa base

Outro segredo da maquiagem que mais resiste ao calor em 2024 é que a base seja resistente à água, assim como os corretivos. Devem ser ideais para pele oleosa e com efeito matificante para que permaneçam no lugar o dia todo sem derreter.

Pós translúcidos

Depois do passo anterior, é hora de selar muito bem a sua pele com um pouco de pó translúcido, que também pode ser reaplicado para controlar o brilho ao longo das horas.

Nunca esqueça de selar a base e o corretivo com pó translúcido | Freepik (Freepik)

Para evitar que as sombras de olhos e o delineado se movam, aplique corretivo e esfume muito bem com uma esponja úmida. Os delineadores podem ser à prova d'água e, no caso das bochechas, sempre adicione blush em creme e depois selle com o mesmo tom em formato de pó.

Papéis matificantes

Por último, é normal que apareça um pouco de sebo. Não te frustres. Leva contigo papéis matificantes, que vão absorver a gordura e depois mais pó novamente.