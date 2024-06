Melhore sua qualidade de vida através da corrida

A corrida ganhou uma enorme popularidade nos últimos anos, tornando-se um verdadeiro fenômeno social e esportivo. Além de seus inegáveis benefícios para a saúde física e mental, a atividade transcendeu sua dimensão meramente esportiva para se tornar um estilo de vida que promove a criação de comunidades e um senso de pertencimento.

A acessibilidade para correr é um dos principais fatores que explicam seu crescente atrativo, já que, ao contrário de outros esportes, não é necessário um equipamento caro ou instalações especiais para praticá-lo.

O essencial é ter a motivação necessária Dreamstime (Dreamstime)

Basta com um par de tênis adequados e vontade de sair para esticar as pernas. Essa simplicidade torna a atividade inclusiva, que se adapta a diferentes níveis de condição física e objetivos pessoais.

Mas este esporte não é apenas bom para o corpo, também é para a alma. Inúmeros estudos, como o realizado pela Mtra. Alexandra Zairabel López Vázquez, Acadêmica da Universidade Autônoma de Guadalajara, apoiam os benefícios que traz para a saúde mental e física.

E para além desses privilégios, a corrida tem promovido a formação de sólidas comunidades de corredores. Clubes, grupos de treino e eventos em massa como as maratonas populares têm servido como pontos de encontro para pessoas de todas as idades e condições, unidas pela sua paixão por este esporte, aumentando assim a vontade de praticar essa atividade em pessoas que ainda não o fazem.

Você pode conhecer pessoas interessantes enquanto segue sua rotina diária Dreamstime (Dreamstime)

Quais são os benefícios de correr?

Correr pode ter várias implicações positivas no corpo. Algumas destas incluem:

- Fortalecimento muscular: correr trabalha vários grupos musculares, especialmente as pernas, glúteos e abdômen

- Melhora cardiovascular: aumentando a capacidade aeróbica e melhorando a circulação sanguínea

- Queima de calorias: correr é uma atividade intensa que queima muitas calorias

- Redução do estresse: pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o humor ao liberar endorfinas

- Melhora da densidade óssea: pode reduzir o risco de osteoporose no futuro

Com os devidos cuidados, pode ser realizado em qualquer idade Dreamstime (Dreamstime)

É importante mencionar que realizar esta atividade pode ter algumas implicações negativas, sendo a mais importante o impacto nas articulações.

Como evitar lesões ao correr?

A corrida envolve impacto repetitivo nas articulações, como joelhos e tornozelos, o que pode aumentar o risco de lesões se não for praticada com a técnica adequada ou se o volume de treinamento for exagerado.

Para evitar lesões, aqui estão algumas recomendações.

1. Aquecimento adequado: antes de começar a correr, faça exercícios de aquecimento dinâmico para preparar seus músculos e articulações para a atividade física.

2. Usar calçados adequados: que se ajustem bem aos seus pés e proporcionem suporte e amortecimento.

3. Aumentar gradualmente o volume e a intensidade: aumente gradualmente para permitir que o seu corpo se adapte e reduza o risco de lesões por uso excessivo.

4. Manter uma boa técnica de corrida: preste atenção à sua postura e técnica de corrida para reduzir a tensão nas articulações e minimizar o impacto no seu corpo.

Pare por um momento para sentir se seus músculos estão funcionando corretamente Dreamstime (Dreamstime)

5. Incluir exercícios de força e alongamento: inclua exercícios de força para fortalecer os músculos que suportam suas articulações e alongamentos para melhorar a flexibilidade e reduzir a rigidez muscular

6. Variar a superfície de treinamento: alterne entre correr em superfícies duras e macias para reduzir o impacto repetitivo nas suas articulações

7. Ouvir o seu corpo: preste atenção aos sinais de fadiga, dor ou desconforto durante a corrida e não ignore as sensações persistentes

8. Descansar e recuperar-se adequadamente: dê ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar entre as corridas

Estilo e inovação além do esporte

Nesta era da imagem, o running também se tornou um símbolo de estilo de vida saúdavel e ativo. Os corredores não só cuidam da sua forma física, como também prestam especial atenção ao seu vestuário desportivo.

É importante se sentir confortável e na moda Dreamstime (Dreamstime)

As marcas de roupas e calçados focadas em esportes têm respondido a essa demanda com linhas exclusivas de corrida, que combinam funcionalidade, conforto e estilo. Um bom traje não só melhora o desempenho, mas também transmite uma imagem de compromisso e disciplina.

Uma das empresas que se comprometeu a trazer inovações no equipamento de corrida é a Reebok, que tem aumentado seus esforços para oferecer aos corredores tecnologia que possibilita uma menor deterioração no corpo durante o exercício, além de adicionar um toque único ao estilo de corrida.

A nova coleção Premier tem uma clara inspiração nos corredores tech-2000's e nas tendências da evolução do calçado chunky e dad shoes, que combina o melhor do running contemporâneo com a estética distinta do início do século XXI.

Está disponível em uma ampla variedade de cores (Cortesía)

Originalmente, estes tênis foram projetados para corridas e, posteriormente, foram reinventados para uso diário nas ruas. Portanto, este lançamento marca o retorno da série Premier Running lançada em 2003.

Contam com as seguintes características: o Sistema Kinetic Fit que oferece um ajuste e flexibilidade para que cada passo seja confortável; e a tecnologia DMX Foam que proporciona uma amortecimento leve sob os pés, complementado pela solidez e suavidade da sola de borracha.

Lançada em fevereiro de 2003, a primeira linha Premier Series buscava conectar a empresa britânica com sua destacada herança no esporte e preencher uma lacuna no mercado com um produto de desempenho sério e sem enfeites. A cápsula ganhou 6 prêmios em várias plataformas de corrida na primeira temporada.

Pode ser moldado em qualquer um dos seus looks para dar um toque único (Cortesía)

Em 2009, a empresa procurou manter uma forte presença no mercado de corredores, lançando a coleção Premier Road Plus VI, aproveitando características de modelos anteriores e combinando-as com tecnologias-chave como o Sistema Kinetic Fit e a espuma DMX.

Da mesma forma, eles têm estado incubando esta série de produtos por anos na distribuição de moda, com colaborações no Premier Road Plus VI com marcas como Critic, Liful e Kohei Okita através de sua colaboração ‘eightyone’, bem como iniciativas de moda online em torno do ‘Premier Road Modern’ e suas colaborações com Kangyuk.