5 modelos de tranças para arrasar nas festas juninas

Junho é sinônimo de Festa Junina, e além das músicas e comidas típicas, a caracterização é essencial para entrar no clima das celebrações. Para ajudar você a compor um look junino cheio de estilo, separamos cinco modelos de tranças fáceis de fazer em casa que vão garantir que você esteja pronta para o São João.

Maria chiquinha trançada

A tradicional maria chiquinha pode ganhar um toque especial com tranças. Primeiro, divida o cabelo ao meio e faça dois rabos de cavalo. Em seguida, separe uma mecha de cada lado e enrole ao redor da base dos rabos, prendendo com grampos. Depois, trance o restante dos cabelos de cada lado. Finalize aplicando gel e spray fixador para manter tudo no lugar.

Trança com laço

Esse penteado é simples e delicado, perfeito para o São João. Comece fazendo um rabo de cavalo alto. Separe pequenas mechas do rabo e faça tranças individuais. Finalize cada trança com uma fita, amarrando em forma de laço para um toque charmoso.

Rabo de cavalo com mini tranças

O clássico rabo de cavalo pode ser incrementado com várias tranças pequenas para um visual moderno e estiloso. Faça um rabo de cavalo alto e divida-o em várias mechas. Trance cada mecha e finalize aplicando gel na raiz e spray fixador para garantir durabilidade ao penteado.

Meia trança bolha

A trança bolha, popular entre as gringas, é uma tendência que chegou para ficar. Para fazer a meia trança bolha, separe duas mechas na frente do cabelo. Prenda essas mechas em intervalos regulares com pequenos elásticos, criando “bolhas”. Afrouxe levemente cada seção entre os elásticos para obter o efeito desejado.

Trança bolha dupla

Se você prefere um penteado mais preso, a trança bolha dupla é uma excelente opção. Divida o cabelo ao meio e siga os mesmos passos da meia trança bolha, mas dessa vez com todo o cabelo. Vá prendendo mechas em intervalos com elásticos, formando as bolhas. Finalize com spray fixador para garantir que o penteado dure a noite inteira.