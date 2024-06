Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 3 e 16

O perdido assim está. Não reviva mais o que se foi e esteja presente no agora. As alegrias e comemorações irão chegar para acabar com a tristeza.

Virgem – Cartas 21 e 19

Vitória confirmada na vida amorosa e relacionamentos. Aproveite esse momento para compartilhar o amor e o prazer. Se embeleze e coloque a simpatia para jogo, pois ela irá fazer toda a diferença.

Libra – Carta 24 e 5

Prepare-se para uma mudança de vida com chegada de sorte ou dinheiro. Fique apenas atento a qualquer problema e letra pequena que possa encontrar em seus acordos.

Escorpião – Cartas 1 e 20

Seja forte, mas sempre com sabedoria e carisma para compreender o caminho que está pisando. As dificuldades chegam para todos, mas apenas a astúcia e inteligência tira perigos maiores e colocam você no lugar de quem sabe prevenir ou sair do aperto sorrindo.

