Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries– Carta 9 e 14

Não permita que o passado atrapalhe sua vida amorosa. A prosperidade junto a seu grande amor só vira ao cortar e superar o que já foi para não lamentar mais uma partida. Desentendimentos podem acabar em afastamento se saem do controle.

Touro – Cartas 4 e 6

A magia é feita todos os dias com as palavras ditas, as intenções cultivadas e as atitudes que semeiam os resultados. Quem quer coisa boa tem que saber pedir e fazer por merecer, porque quem ouve as preces não dorme. Leve isso para a sua vida.

Gêmeos – Cartas 21 e 19

Relacionamentos podem ser atrapalhados por comportamentos ruins que desgastam e não fazem bem para ninguém. É hora de repensar para poder viver o amor de maneira feliz. É melhor aproveitar e fortalecer as coisas simples do que buscar apenas as aparências.

Câncer – Cartas 33 e 27

Prepare-se para receber boas notícias por caminhos inesperados. Lembre-se que é importante se manter aberto para coisas novas e sair do isolamento; a vida só acontece se você der chance para isso.

