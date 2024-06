As revelações do tarot desta sexta para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot para está sexta-feira, 21 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – Carta A Rainha de Ouros

De 23 de julho a 22 de agosto

O alerta do tarot: é necessário se estabilizar no seu relacionamento. Do contrário, você permanecerá inseguro; portanto, tome a decisão de que as perspectivas são boas.

Signo de Virgem – Carta Dois de Espadas

De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot alerta que é necessário tomar uma atitude e seguir em frente para que o sucesso e a prosperidade cheguem à sua vida.

ANÚNCIO

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Libra – Carta A Estrela

De 23 de setembro a 22 de outubro

É necessário não perder a vontade e a força para aceitar novas oportunidades em sua vida, por isso reflita e tome uma decisão importante.

Signo de Escorpião - Carta A Rainha de Copas

De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta do tarot de hoje alerta que ninguém pode impedi-lo quando você está disposto a fazer qualquer coisa.

Texto com informações do site Nueva Mujer