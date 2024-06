Confira 3 rituais simples para atrair riqueza e abundância para a sua vida. Confir a lista:

Meditação

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, uma das práticas mais saudáveis, porque também lhe dará regulação emocional, é a meditação. Faça-a durante o dia e deixe-se tocar pela luz do sol. Por isso, é aconselhável fazê-la em um parque ao ar livre, por exemplo.

Não faça isso por mais de 20 minutos consecutivos e lembre-se de proteger a pele com protetor solar. Mantenha-se hidratado ao longo do dia.

Um banho com sal marinho

Outro ritual é tomar um banho com flores e ervas frescas, como rosas, lavanda, camomila, alecrim e hortelã, entre outras que desejar. Assim que essa etapa for concluída, adicione um punhado de sal marinho à água. Tome o banho, visualizando como a energia do sol e da natureza o revitalizam para enfrentar o dia a dia.

Manifestação

Finalmente, é hora de “enraizar-se” na terra, como dizem os especialistas. Escreva no papel seus objetivos e aspirações e reserve um momento para visualizar cada um deles.

Sinta a emoção de tê-los alcançado, como se os estivesse vivenciando no presente. A partir daí, plante o bilhete no chão. Esse ato simbolizará seu compromisso com esses objetivos e permitirá que a energia do solstício de verão o contagie para alcançá-los.

