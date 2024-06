Um estudo revela que as mulheres são mais ágeis mentalmente durante a menstruação

É normal experimentar cólicas menstruais, aquelas dores no abdômen devido às contrações do útero. Além disso, é comum sentir dor nas costas, dor de cabeça e até mesmo fadiga, já que se sentir mais cansada é mais comum do que pensamos. Por outro lado, muitas mulheres experimentam sensibilidade nos seios, bem como mudanças de humor que levam à irritabilidade, tristeza ou mudanças repentinas de humor. Esses sintomas geralmente começam um ou dois dias antes do período e podem durar vários dias. Mas, apesar desses desconfortos, um estudo revelou que sua mente está no seu melhor momento!

Mulher jovem Foto: freepik

A University College London (UCL) e o Instituto de Esporte, Exercício e Saúde (ISEH) descobriram que, apesar de nos sentirmos pior fisicamente, temos maior agilidade mental durante a menstruação. A pesquisa, publicada na revista Neuropsychologia, avaliou como nossas habilidades cognitivas flutuam ao longo do ciclo menstrual.

Os testes

Os testes foram projetados para imitar processos mentais típicos de esportes de equipe. Aqui vamos te contar um pouco sobre eles:

Teste de inibição e atenção

Aos participantes foram mostrados rostos sorridentes ou piscando um olho e foram instruídos a pressionar a barra de espaço apenas quando vissem um rosto sorridente. Este teste media a inibição, a atenção, o tempo de reação e a precisão.

Teste de cognição espacial

Foi pedido a eles que identificassem imagens especulares em uma tarefa de rotação 3D, avaliando assim a cognição espacial.

Teste de tempo-espacial

Os participantes tinham que clicar quando duas bolas em movimento colidiam na tela, medindo o tempo espacial.

O estudo

Os pesquisadores selecionaram 241 mulheres e mediram seu tempo de reação e os erros cometidos em vários testes cognitivos. Os testes foram repetidos após 14 dias, e as participantes também responderam a questionários sobre seu estado de humor e sintomas menstruais.

Embora muitas mulheres tenham afirmado se sentir pior durante a menstruação e acreditarem que seu desempenho seria inferior, os resultados mostraram o contrário. Durante a menstruação, os tempos de reação foram mais rápidos e houve menos erros. Surpreendentemente, os piores resultados foram registrados durante a fase lútea, que começa logo após a ovulação e dura entre 12 e 14 dias antes do período.

O que isso significa para nós?

Esta descoberta é super emocionante porque demonstra que, embora nosso corpo possa se sentir mais fraco, nossa mente está no seu ápice durante a menstruação! Portanto, da próxima vez que estiver nesses dias, lembre-se de que seu cérebro está funcionando em alta velocidade, mesmo que você não sinta isso.