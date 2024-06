5 cores de roupa que você deve usar se quiser parecer mais atraente em qualquer idade

Existem certos segredos no mundo da moda que poucas mulheres conhecem e que podem ser mais úteis do que imaginam, e é que, às vezes, não é necessário um tipo específico de roupa para parecer elegante e atraente, basta a cor pura.

Diferentes especialistas em psicologia das cores nomearam uma série de tonalidades que são perfeitas para fazer as mulheres se sentirem atraentes, e vale lembrar que no mundo da moda, não é só a roupa, mas sim a atitude que conta, nada como um visual que te faça sentir empoderada para brilhar.

Lembre-se de que não há nada mais valioso do que a simples atitude para parecer uma verdadeira especialista em moda, então, se estiver procurando um visual elegante que também te faça parecer atraente, considere as cores que estamos prestes a mostrar.

5 cores que te favorecem para se sentir mais atraente Pinterest (Pinterest)

Qual cor de roupa me faz parecer mais atraente?

A chave de um bom outfit também é a cor, então não deixe de considerar aquelas que estamos prestes a mostrar, elas farão com que você pareça mais sexy e cativante, e sem dúvida, você vai querer ter pelo menos uma peça de cada para brilhar onde quer que vá.

Numa publicação recente no site 'CLARA', a sua especialista em estilo, Piluka Echegaray, revelou quais são as cores que a fazem parecer mais atraente, coincidindo com o que outros meios especializados em moda nos têm dado a conhecer, destacando a importância da atitude como parte do nosso visual.

“O sexy e o atraente dependem mais de uma atitude do que de um efeito visual. Ou seja, vai depender de como você se sente e, portanto, se mostra. Para ter uma atitude sexy, o ideal é escolher cores e tecidos que transmitam essa sensação,” explicou Piluka De Echegaray à ‘Clara’.

Esta é a razão pela qual a expert recomenda todas as tonalidades de vermelho, embora se estiver procurando por uma cor específica, podemos nos basear na cor da nossa pele, que é dividida em frias, neutras e quentes.

Para peles frias, consideradas assim por serem muito claras, é recomendável usar cores como verde, azul e amarelo, enquanto as cores neutras, que são o ponto médio entre as frias e quentes, combinam melhor com rosa e laranja.

Por último, as peles quentes que são mais escuras do que as anteriores, ficam perfeitas com vermelhos e roxos.

Cores que te fazem se sentir mais atraente Pinterest (Pinterest)

Como conseguir um bom visual?

Inclua uma dessas cores no seu guarda-roupa se quiser parecer mais atraente. O melhor de tudo é que são tons ideais para realçar a beleza do seu tom de pele e fazer você parecer incrível, explorando sua autenticidade e poder.

Se você também gostaria de incluí-los, mas não sabe como fazer isso em um bom look, leve em consideração essas dicas: