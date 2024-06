As revelações do tarot desta quarta para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot para está quarta-feira, 19 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No tarot, a Roda da Fortuna indica que algo inesperado poderá acontecer, dando início a um novo ciclo de vida/aprendizagem. Poucas são as mudanças que ocorrem sem contratempos, até mesmo do pior para o melhor.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nunca perca a confiança em si mesma/o e nas suas capacidades, pois esse é o caminho para a autorrealização, tanto no plano material, como espiritual. A confiança é um dos pilares mais importantes que compõem a nossa estrutura e ela é, ou deveria ser, saudável.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A vida nos oferece ‘muletas’ enquanto ainda não sabemos andar, mas, quando chega a hora de caminhar sozinhos, esses apoios são retirados para testar o que aprendemos até então

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot reflete que é necessário aceitar as escolhas do passado. É importante compreender que sempre fizemos o melhor que pudemos e que achávamos ser o melhor; fizemos o que estava ao nosso alcance.

Texto com informações do site Selfie PT