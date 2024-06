A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta dos Amantes

Momento de tomar escolhas mais conscientes e não cair em tentações que apenas atrapalham, especialmente no amor. Preserve a fidelidade e compreenda quem ama para alcançar a cumplicidade que deseja. É importante agora ser leal e buscar reforçar isso em todas as áreas da vida.

Capricórnio – Carta do Ermitão

Hora de ter coragem de resolver problemas e questões que atrapalham sua mente e discernimento. Abra-se ao mundo e não se retraia tanto, pois uma aprendizagem e evolução importante – sentimental, espiritual e intelectual – está em seu caminho. Olhe tudo por outro ângulo e encontre respostas.

Aquário – Carta da Justiça

Conflitos podem surgir ou voltar de alguma maneira para a sua vida. Esse momento marca decisões definitivas e inclusive rupturas importantes. É hora de aceitar que tudo muda e nada é para sempre para poder seguir em paz e crescer em seu caminho. Absorva sempre a sabedoria e coloque a maturidade em prática!

Peixes – Carta do Pendurado

Momento de viver uma situação na qual o controle não está em suas mãos. Tente ser consciente e paciente, para assim poder se prevenir de qualquer coisa que possa afetar a sua vida. Atenção extra com roubos e perdas ou pessoas que o tentam prejudicar de alguma forma.