Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Carro

Uma mensagem de novos começos, principalmente no ambiente de trabalho e nos negócios, o que implica que a sorte está do seu lado.

Touro - A Força

Você está envolvido de energias positivas, então aproveite este momento para realizar seus planos.

Gêmeos – Carta A Torre

Uma mensagem de transformação e crescimento, anunciando que é o momento ideal para você construir um patrimônio sólido para o seu futuro.

Câncer - Carta A Temperança

Uma semana de retomada da calma e novas oportunidades.

Leão - Carta Ás de Paus

Hora de controlar seus impulsos e a não se deixar levar por pensamentos negativos.

Virgem - Carta O Diabo

Uma mensagem de transformação e prosperidade, é hora de você deixar para trás os rancores do passado e iniciar um novo capítulo em sua vida.

Libra - Carta O Eremita

Você não está sozinho e sempre terá força espiritual para superar qualquer obstáculo.

Escorpião – Carta Ás de Ouros

Carta que sinaliza a chegada da abundância nos negócios e no trabalho, então aproveite esse fluxo de riqueza, mas lembre-se de ser prudente

Sagitário – Carta O Louco

A carga de trabalho e as pressões que você pode sentir; lembre-se que o seu signo é ambicioso e quer fazer tudo, mas é importante se organizar e reservar um tempo para relaxar.

Capricórnio – Carta O Sol

É hora de aproveitar ao máximo o seu potencial, não tenha preguiça no trabalho e nos negócios.

Aquário – Carta O Mago

Um amor sincero pode se afastar da sua vida. Reflita sobre a situação e procure uma forma de reconquistá-lo se desejar.

Peixes – Carta A Estrela

Hora de formalizar seu relacionamento e deixar de lado a solidão, pois o egoísmo não o levará longe.