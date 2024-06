O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 6 de Paus

Novas relações podem chegar ou uma conexão mostrará a que veio de verdade. A chance é de que tudo isso seja positivo e vantajoso. Antigos desejos se tonando realidade, mas é importante ter cuidado com situações que podem ser arriscadas.

Capricórnio - Carta 8 de Copas

Um importante relacionamento amoroso se torna o centro da sua vida. Novas portas são abertas ou as coisas sobem de nível e exigem comprometimento. Evite apenas a dependência emocional e não abandone suas metas pessoais por ninguém, pois você é o único responsável por elas.

Aquário - Carta 7 de Paus

Chances importantes podem surgir no âmbito profissional ou em atividades que são importantes para você. Fique atento a negociações e use as palavras a seu favor. A espera pode ser um pouco longa, mas valerá a pena.

Peixes – Carta 3 de Paus

Cuidado para não se precintar em suas decisões ou iniciativas. Tenha planejamento que as coisas sairão bem e o prestígio será todo seu. Tranquilize a vida e tenha cuidado para não cair na armadilha de amores proibidos ou que o iludem com a promessa vazia de ser algo sério, quando na verdade se trata só de momento.