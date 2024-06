Mechas chunky leger e outras luzes farão você parecer desatualizada

O ano de 2024 já está na metade e algumas tendências de moda, incluindo as de cabelo, estão ficando para trás para dar lugar a outras mais espetaculares que oferecem maiores benefícios, como o rejuvenescimento, como é o caso de algumas mechas que simplesmente usá-las será uma coisa do passado e fará você parecer desatualizada.

Um desses estilos que você deve evitar são as mechas chunky leger, que são uma tendência na coloração do cabelo que combina elementos das mechas chunky tradicionais com uma abordagem mais suave e natural. As chunky são largas, bem definidas e claramente visíveis, em contraste com as convencionais que costumam ser mais finas e sutis.

As chunky originais tiveram seu auge nas décadas de 90 e início dos anos 2000. No entanto, as mechas chunky léger são uma evolução dessa tendência, adaptada aos gostos modernos por um visual mais natural e sofisticado. Embora seja difícil precisar uma data exata de sua aparição, essa variante começou a ganhar popularidade no final da década de 2010 e início de 2020.

O balayage caramelo também não está na moda, pois o degradê que está ditando tendência no momento são os loiros, de acordo com o portal Glamour. A cor caramelo teve seu destaque por proporcionar um aspecto natural e se popularizou na década de 2010, também por necessitar de pouco manutenção. No entanto, as preferências e técnicas de coloração evoluíram, como o ombré, o sombre e outras variantes do balayage, que oferecem diferentes efeitos e opções para os clientes.

As luzes acobreadas também tiveram seu auge, pois têm um brilho quente e metálico que imita a cor do cobre, oferecendo uma aparência rica e vibrante. Elas tendem a ser mais chamativas e dramáticas devido ao seu tom, em comparação com as luzes mais suaves ou naturais, como as loiras ou caramelo. Elas adicionam uma dimensão e profundidade especial ao cabelo, fazendo com que os tons escuros pareçam mais ricos e os tons claros adquiram um brilho quente.

Chegaram há cerca de 24 anos e agora a tendência é usar cores muito mais naturais e que exigem menos manutenção, como o balayage, que se tornou popular porque não requer retoques tão frequentes quanto as luzes tradicionais.