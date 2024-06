Especialista em segurança faz observação polêmica sobre passageiros nos aeroportos

A espera dentro do aeroporto pode ser considerada um evento, haja vista o fluxo de passageiros por meio de uma dinâmica processual até o controle de embargos à saída. Por esta razão, pessoas despreparadas podem ser as principais causadoras de transtornos em espaços como esses por diversos motivos.

ANÚNCIO

Eric Guthier, conselheiro da sede da Administração de Segurança de Transporte (TSA) nos EUA, conversou com o site Travel + Leisure e abriu o jogo sobre seis tipos de pessoas que mais causam transtornos dentro dos aeroportos.

Abaixo você confere as declarações polêmicas sobre os seis tipos de causadores de problemas:

1. Quem não é fã de seguir as regras

De acordo com o especialista, um dos piores casos envolve pessoas que levam itens proibidos para embarcar , desde objetos cortantes a abridores de garrafas. No caso de armas de fogo, pode causar até mesmo um encerramento momentâneo das filas.

“Mais buscas de bagagem significam filas mais lentas para todos“, conta Guthier. “O viajante que dedica alguns minutos para verificar metodicamente o que tem nas malas contribuiria muito para garantir a máxima eficiência no posto de controle.”

2. O desorganizado

A falta de preparo e organização com pertences e documentos pode ser um problema para o fluxo de controle dos aeroportos.

“Preferimos que os passageiros cheguem com bastante antecedência, estejam organizados e tenham os documentos em mãos. Quando os passageiros estão frenéticos, preocupados e desorganizados, eles tendem a fazer coisas que normalmente não fariam, como enviar raios X para seus animais de estimação”, explica o especialista.

ANÚNCIO

3. Portadores de bagagens danificadas

De acordo com o especialista, bagagens com a danificação de zíperes podem ser um grande problema. Em especial quando impossibilita a retirada de itens da mala. Caso não consiga substituir, é recomendado o uso de fitas plásticas para facilitar.

Leia mais:

4. Quem não gosta de responder perguntas

Pode ocorrer de um passageiro ser escolhido para passar por um raio-x mais aprofundado em seus pertences. No entanto, existem passageiros que tentam evitar respostas, quando na verdade ser sincero facilitaria o processo.

“É muito útil quando o proprietário responde honestamente às nossas perguntas, sem presumir que sabe o que procuramos”, explica.

5. Quem viaja com muitos ornamentos

Apesar de parecer interessante a ideia de estar “chique” nos aeroportos, com adereços, ornamentos e roupa extravagantes, isso atrasa todo o processo das filas.

“Calçados ou botas com muitos cadarços atrasam a pessoa antes do exame de raio X”, explica o especialista. “Camisas e calças com decorações elaboradas (como lantejoulas) podem aumentar a probabilidade de detecção secundária.”

6. O impaciente

É importante entender que ser paciente nos aeroportos é um requisito para todos que desejam viajar tranquilamente. Os protocolos são afunilados e precisam ser respeitados, sem exclusividades.

“Queremos que os viajantes tenham em mente que estamos presentes para a segurança deles, bem como para a segurança de todos os outros no aeroporto. Afinal, somos pessoas que voltam para casa, para as suas famílias, assim como eles “, diz Guthier.