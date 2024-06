Influencer alerta para dicas poderosas e indispensáveis de segurança dentro do aeroporto: ‘Cuidado’

Influenciadora digital alerta para dicas de segurança indispensáveis dentro do aeroporto: ‘Cuidado’

O aeroporto é um local em que todo passageiro deve prestar o dobro de atenção, principalmente se estiver viajando sozinho. Apesar de todo controle de segurança nas instalações, os perigos dentro das dependências são inúmeros.

Os riscos podem ser ainda maiores se houver problemas em se comunicar dentro dos aeroportos, em especial quando se trata de viagens internacionais e o passageiro tem dificuldade em se expressar usando outro idioma. Sendo assim, todo cuidado preventivo se torna bem vindo!

Ju Infante, influenciadora digital conhecida por suas dicas de segurança e autocuidado nas redes sociais, publicou cinco dicas valiosas de segurança dentro dos aeroportos. Confira!

1. Sempre filme sua mala

De acordo com a influencer, tirar fotos da mala com todos os pertences do lado de dentro e fora é muito importante.

“Não se esqueça de colocar todas as etiquetas de identificação para você conseguir comprovar que essa mala realmente é sua”, diz no vídeo.

“Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é envelopar a mala. Assim a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança e tentar evitar que pessoas abram a nossa mala com o famoso golpe da cesárea”, complementa.

2. Não se afaste da sua mala

Como segunda dica, a influencer ressalta a importância de não se “desgrudar” da mala sob nenhuma hipótese.

“Se você vai ao banheiro, leve essa mala com você. Não importa o tamanho [...] Se vira, não deixe essa mala com ninguém!”, alerta.

3. Não aceite tomar conta da mala dos outros

Assim como ela alerta em não se afastar da própria mala, Infante também ressalta a importância de não tomar conta da mala de desconhecidos.

“Não aceite ficar com a mala de ninguém. Pode ser uma senhorinha com o rosto mais angelical do mundo pedindo para você cuidar da mala dela, não cuide! Porque você também não sabe o que tem na mala dela”, explica.

4. Se for preciso, minta para garantir sua segurança

Ju Infante alerta sobre o compartilhamento de informações pessoais, destino e companhia. Haja vista os perigos em potencial, é sempre importante estar em alerta.

“Se for preciso, minta para sua segurança. Nunca fale que você está indo viajar sozinha, nem o seu destino e não fique dando suas informações pessoais para pessoas que você não conhece. Aeroporto é o lugar onde mais tem índice de tráfico humano”, diz.

5. Se atente a pertences e horários

“Última dica: cuidado com seus pertences, principalmente seu passaporte, documento e celular. Não se esqueça de chegar cedo para fazer o check in com calma”, finaliza.

