As blusas de manga balão são a sensação do ano: como usá-las para esconder os braços

As blusas de manga balão se tornaram as favoritas de 2024, pois além de serem elegantes, ajudam a ocultar os braços flácidos.

Trata-se de uma manga comprida com volume na parte superior do braço e mais ajustada do cotovelo até o pulso, dando a ideia de um balão nos braços.

Com este tipo de blusas, os seus braços grossos não serão notados, por isso vamos te mostrar como combiná-las com jeans em looks modernos, elegantes e confortáveis em 2024.

Looks com blusas de manga balão para esconder os braços

Blusa de manga balão com mom jeans e saltos

Um look moderno e elegante com o qual você disfarçará os braços flácidos é usar uma blusa de manga balão com uma calça mom jeans.

Complemente este visual com saltos altos com brilhos para dar um toque glamoroso ao seu visual e, é claro, adicione uma bolsa pequena, mas elegante, para elevar o visual.

Blusa de manga balão com calças skinny e saltos agulha

Se quiser algo mais elegante, pode combinar uma blusa de manga balão com calças skinny azuis celeste.

Para este look, você pode optar por stilettos, óculos escuros e uma bolsa pequena ou média que complemente o seu visual perfeitamente.

Blusa de manga balão com calça wide leg e botinas

Se quiser parecer mais esguia e até mais alta, então pode combinar uma blusa de manga balão com calças de perna larga que vão alongar as suas pernas.

Para este conjunto, podes complementar com botas brancas ou pretas e uma bolsa no mesmo tom, e claro, adicionar acessórios e joias.

Blusa de manga balão com jeans de barra larga

Para se destacar com seu visual e ser a mais ousada e corajosa, você pode usar uma blusa com manga balão com uma calça jeans de boca larga.

Isso fará com que seus tornozelos fiquem à mostra e acrescentem alguns centímetros à sua altura, e o melhor é combinar com saltos altos e você pode adicionar óculos escuros e uma bolsa média ou pequena.