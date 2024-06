O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.

Capricórnio – Carta da Harmonia

Encontre a harmonia em sua vida ao treinar mais a sua mente. Use a meditação e relaxe para descobrir como esvaziar os pensamentos. Respostas importantes e iluminadas chegam quando você aprende a se conectar com o nada, pois é nesse lugar que se pode ouvir a verdade.

Aquário – Carta da Simplicidade

A vida é feita de momentos corriqueiros, da rotina e das pequenas iniciativas ou escolhas que são tomadas a cada momento. Saia da preguiça e estagnação e comece a viver sua vida de acordo com aquilo que o inspira e faz sua existência valer a pena: isso se trata de pequenas atitudes, como conectar com a felicidade, prazer, beleza e com a luz que é poder encontrar os tesouros escondidos em cada pedra ou flor do caminho.

Peixes – Carta do Renascimento

Momento de se libertar de padrões antigos e daquilo que o mantinha preso e sua vida. Ao renascer, é possível sair da letargia e de importantes conflitos internos, podendo assim aproveitar o presente e fazer ou conquistar o que ama de forma muito mais agradável. O caminho irá fluir, mas está em suas mãos a quebra do velho e busca pelo novo!