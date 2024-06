Fim do mistério: é assim que o papel higiênico deve ser colocado corretamente no banheiro

Fim do mistério: é assim que colocar papel higiênico corretamente no banheiro

Às vezes, por questões tão pequenas como debater sobre a maneira correta de colocar o papel higiênico, pode gerar muita discussão, já que existem apenas duas opções: pendurar o papel virado para frente ou para trás. E apesar de alguns acomodarem de uma maneira e outros de outra, as patentes têm uma opção definitiva.

Como se coloca corretamente o papel higiênico no banheiro?

A patente "Wrapping or tolier paper roll" deixa isso muito claro em uma sequência de imagens. Foi publicada em 1891 e pertence a Seth Wheeler. O "invento" de Wheeler na verdade não foi a "posição" do papel, como é evidente na descrição de seu verdadeiro experimento: a separação entre as diferentes folhas de papel.

"O meu invento consiste num rolo de papel para embrulhar ou para uso higiénico construído de forma que os pontos de união e separação entre as folhas estejam alternadamente em linhas paralelas que percorram todo o corpo das folhas, de modo que ao puxar a extremidade livre da rede não seja transmitida diretamente através de uma série de folhas, mas sim seja desviada pelos espaços opostos aos pontos de conexão da folha puxada, produzindo assim uma tensão transversal sobre a próxima linha de pontos de conexão suficiente para as romper", menciona Wheeler.

De acordo com as instruções de Wheeler, o papel deve ser pendurado para a frente, para permitir a extração adequada de cada folha individual "Ao realizar minha invenção, as folhas de papel se separam apenas parcialmente, com seus pontos de ligação dispostos de uma nova maneira, de modo que cada folha se separará facilmente da série à medida que é retirada do rolo, sem gerar lixo, evitando qualquer desperdício de papel".

Um dos lugares onde se vê esse tipo de colocação é nos hotéis, onde o papel higiênico é colocado dessa maneira, sendo a correta indicada por Wheeler.

Razões científicas para pendurar o papel na frente

Ao puxar a folha individual, o rolo não se desenrola completamente. Se o colocarmos por trás, o papel pode cair no chão. Assim, desperdiçando papel.

Se o colocarmos para trás, a folha entra em contato com a parede. Isso seria uma fonte de contaminação bacteriana. Evita-se colocando para frente.

Ao colocá-lo na frente, você só toca na folha que está pendurada.

Se o colocarmos atrás, a probabilidade de tocar todo o rolo e as folhas que ainda não saíram é muito grande. Portanto, seria outra importante fonte de contaminação.

A folha pendurada por trás também facilita que acabemos tocando na parede com as nossas mãos, o que não é muito higiênico.