As revelações do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está terceira semana do mês de junho para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta “O Diabo” no tarot desta semana traz para você uma mensagem de transformação e prosperidade, é hora de você deixar para trás os rancores do passado e iniciar um novo capítulo em sua vida.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você não está sozinho e sempre terá força espiritual para superar qualquer obstáculo, diz a carta “O Eremita” no horóscopo do tarô. Esta semana chame seu anjo da guarda para guiá-lo. S

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

No horóscopo do tarô você obteve a carta “Ás de Ouros”, que brilha e sinaliza a chegada da abundância nos negócios e no trabalho, então aproveite esse fluxo de riqueza, mas lembre-se de ser prudente e evitar situações negativas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta “O Louco” do horóscopo do tarot avisa sobre a carga de trabalho e as pressões que você pode sentir. Lembre-se que o seu signo é ambicioso e quer cobrir tudo, mas é importante se organizar e reservar um tempo para relaxar.

Texto com informações do site Nueva Mujer