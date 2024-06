As revelações do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira aqui as revelações do tarot para está terceira semana do mês de junho, começando nesta segunda (17), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot revela que todos os dias você precisará de um momento e de um espaço para ficar sozinho consigo mesmo, para uma conexão. Ouça esse chamado da sua alma!

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A abundância virá e você abrirá a porta para ela. Você descobrirá que, com uma atitude positiva, o dinheiro flui de múltiplas direções e ganhar a vida se torna uma alegria.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você está em plena expansão, com uma mensagem transcendental para transmitir e um guia para transmitir aos outros, para que possam aprender e compartilhar suas experiências.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot revela que sua semana será marcada por profunda espiritualidade. Você sentirá a presença de anjos sussurrando segredos dos mundos invisíveis e lhe dando instruções, então sintonize seus ouvidos. Então tenha muita atenção.

Texto com informações do site C5N