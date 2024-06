Fotos com Inteligência Artificial e todas as novidades que o WhatsApp terá em junho

WhatsApp chega com mudanças e novidades importantes para junho de 2024, algo que está maravilhando os milhões de usuários da plataforma. De acordo com o portal Statista, estima-se que 2 bilhões de pessoas utilizam esse serviço em todo o mundo, por isso está constantemente sendo atualizado para oferecer novas ferramentas.

Várias das mais recentes estão orientadas a tirar o máximo proveito da Inteligência Artificial para tornar a vida dos usuários mais prática e economizar tempo.

WhatsApp já pensa em mudanças importantes | rawpixel.com en Freepik (Imagen de rawpixel.com en Freepik)

Quais são todas as novidades do WhatsApp para junho de 2024?

De acordo com o WABetainfo, citado no El Universal, a mais importante das novidades do WhatsApp para junho de 2024 é que não levará muito tempo para encontrar suas conversas e grupos favoritos se eles não estiverem fixados na parte inferior da tela, porque um sistema de categorias será ativado.

Ou seja, aqueles que você marcar como favoritos aparecerão rapidamente em sua janela, na qual também haverá outras ‘etiquetas’, para chamá-las de alguma forma, como “grupos”, “não lidos” e “todos”.

Além disso, eles confirmam que em breve será possível adicionar atualizações aos status do WhatsApp sem a necessidade de usar a versão móvel, algo que era obrigatório até o momento. A versão desktop permitirá que você carregue status, mas também terá ferramentas para adicionar texto, desenhar ou adicionar gifs.

Rótulos e inteligência artificial são destaque | Rawpixel / Freepik (Imagen de Rawpixel en Freepik)

"Uma função em desenvolvimento, que ainda não está disponível para os usuários da versão beta, é a de incorporar lembretes de eventos nas conversas em grupo e nas comunidades", afirmam, algo ótimo para aqueles que utilizam principalmente no ambiente de trabalho.

Outra novidade seria criar fotos de perfil com a ajuda da Inteligência Artificial, para proteger sua privacidade e personalizá-las de uma maneira única e especial.

“Os usuários, especialmente do iOS, poderão alterar as cores do chat com novas opções em tons como cinza, azul, violeta e fúcsia”, afirmam meios especializados.