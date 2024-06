Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 16 a 22 de junho de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Momentos difíceis da vida são compartilhados para liberar aquele fardo que nos pressiona. Se você quer o caminho para o sucesso, tire tudo de ruim da sua vida e liberte o caminho do amor.

Touro

Você sente que seus planos estão travados, mas deve ter calma porque tudo dará certo e você poderá seguir em frente em tudo o que se propôs a fazer. Forças para continuar.

Gêmeos

Existem caminhos muito difíceis de enfrentar e que estão afetando você emocionalmente. Deixe o medo de lado e encha-se de força e coragem para caminhar em direção à harmonia e à abundância.

Câncer

Você sente que as coisas não estão indo como você esperava. Não se desespere, tudo estará no seu tempo e você verá os frutos do seu esforço e um renascimento em sua vida.

Leão

Seja grato pelo que há de bom e prepare-se para um futuro cheio de sucesso e muito amor porque as oportunidades estão aí para você.

Virgem

Você tem que refletir sobre cada passo que está dando para que sua posição esteja firme e as decisões lhe permitam avançar e alcançar a prosperidade.

Libra

Deixe a saudade porque você está em uma fase diferente da sua vida. A solidão que você sente o paralisa, mas você não deve permitir porque existe um mundo de possibilidades para você.

Escorpião

Você não para por nada e isso é uma vantagem diante das adversidades que você tem que superar para seguir em frente e ter abundância e amor. Sabedoria para continuar em seu caminho.

Sagitário

É hora de organizar sua vida para se preparar para o futuro com aquela pessoa com quem você decidiu compartilhar amor. As bênçãos vêm e você tem que agradecer pelo sucesso e pela companhia.

Capricórnio

Sua intuição é sua armadura número um. Protege você das forças do mal e de situações difíceis. Por causa de sua confiança e energia positiva.

Aquário

Você precisa tirar os conflitos de sua casa e buscar a harmonia. A união é força para vencer todo mal.

Peixes

Pare de depender dos outros para seguir em frente. Você é forte o suficiente para alcançar com sucesso tudo o que se propôs a fazer.