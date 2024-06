Congestão emocional? 5 sinais de que você está evitando suas emoções e as tem 'presas'

Às vezes, por mecanismos de autoproteção, tendemos a evitar as emoções e nos isolarmos de nossas necessidades, criando uma congestão emocional. Isso é apenas um remédio de curto prazo que nos alivia de situações adversas ou difíceis de processar, mas que a longo prazo pode prejudicar nossa saúde mental ou física.

Para curar, precisamos permitir-nos sentir, mesmo que seja desconfortável, doloroso ou nos faça sentir vulneráveis. Esta é a única maneira de evitar a somatização e permitir-nos agir de acordo com o que realmente queremos. Pode ser que, desde pequenos, não tenhamos tido pessoas que nos dessem amor ou apoio, ou que nos tenham envergonhado por sentir, por exemplo, ao chorar.

Você explode com os outros

Ter acessos de raiva ou expressar seus sentimentos apenas através de brigas indica que há uma regulação emocional deficiente em jogo e, portanto, você só consegue dizer o que pensa, sente ou quer da pior maneira, expondo-se a falar sem pensar e magoar outra pessoa.

Pessoas que reprimem suas emoções tendem a explodir ocasionalmente | Freepik (Freepik)

Desconforto com pessoas mais emocionais

Como eles são o oposto de você, você pode se sentir desconfortável diante de pessoas que choram, expressam suas emoções diretamente ou falam sobre os problemas que têm na dinâmica interpessoal, situação que até mesmo pode fazer você se sentir 'atacado'. Não invalide as emoções deles nem os julgue por sua maneira de ser.

Você se sente vazio

Você não se emociona tanto com diversas situações da vida, não chora, não desfruta de seus hobbies... Parece que você está no piloto automático e alguém tirou o sabor de seus dias. A desconexão emocional faz com que até mesmo as coisas que costumavam nos agradar deixem de importar.

Pessoas com congestão emocional podem parecer frias e distantes | Freepik (Freepik)

Você tende ao isolamento

Com o passar do tempo, você se tornou uma pessoa mais solitária ou prefere evitar socializar. Ao reprimir os sentimentos, acabamos nos desconectando do nosso ambiente e rejeitando manifestações de afeto do mundo exterior.

Ter comportamentos de fuga

Para contrariar as emoções reprimidas, você busca certos comportamentos de fuga, como comer em excesso, alcoolismo, focar muito no trabalho, videogames e mais.