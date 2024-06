A pele glow e o iluminador de Letizia: novidades na sua maquiagem para um rosto natural

A rainha Letizia de Bourbon é uma das royals mais elegantes da realeza espanhola. Com o passar dos anos, ela se tornou um ícone da moda por seu bom gosto e por ser tão assertiva ao escolher um traje para qualquer evento, mesmo quando tem que usar roupas esportivas, ela as usa com muito glamour.

Na esposa do rei Felipe VI, as roupas e os sapatos não são as únicas coisas para parecer espetacular, a maquiagem é indispensável para realçar sua bela pele e destacar seus olhos verdes para que seu rosto brilhe constantemente.

E é aqui onde vamos parar, na nova maquiagem da rainha consorte da Espanha que decidiu, nos últimos meses, mostrar uma imagem mais natural, simples e próxima com o uso de iluminador e bronzer.

Rubor cremoso e gloss para pinceladas sutis

Aproveitando a sua boa pele, Dona Letizia recorre ao uso de blush, lápis de olhos em tons metalizados e gloss labial para aplicar pinceladas de cor sutis mas eficazes em seu rosto.

De acordo com a revista Vanitatis, no último posado da Família Real, tanto a princesa Leonor quanto a infanta Sofía estavam usando o mesmo blush cremoso em tom rosado, o que permitia alcançar um efeito de rubor perfeitamente integrado ao restante da maquiagem.

Brilho e iluminador da pele de Letizia: novidades na maquiagem para deixar o rosto natural Rainha Letizia ( Carlos Alvarez/Foto: Getty Images)

Mas a maquiagem de Letizia parece ter atingido o próximo nível de aparência de estrela em sua viagem à Guatemala. A pele da Rainha parece radiante em todas as suas aparições, com uma combinação de iluminador e um tom levemente bronzeado.

Os especialistas destacam que o tom de pele da Rainha mudou sutilmente, talvez tenha se bronzeado apenas com a incidência do sol, escurecendo alguns tons. Mas o verdadeiro destaque do novo visual é o iluminador.

As maçãs do rosto da Rainha são realçadas por um iluminador perolado, que mantém um tom cobre, combinando com o novo tom bronzeado de sua pele.

Destaca o veículo especializado em beleza, que não só na parte alta do pómulo se aprecia essa camada cremosa e nacarada, o mesmo brilho se replica na ponta do nariz, levantando-o e tornando-o mais arrebitado, sem esquecer o toque mestre do iluminador em uma linha vertical na testa, sobre a arcada da sobrancelha.

Os brilhos matizados com pós

Dependendo do ato e do momento do dia, o efeito dos bronzeadores com brilho dourado é mais ou menos notável (e marcado) no rosto. Um toque muito sutil de blush em tom rosa-coral finaliza e reforça o visual bronzeado e luminoso da Rainha.

Para controlar o brilho indesejado e garantir que a maquiagem dure o dia todo em perfeitas condições, a equipe de maquiagem da rainha Letizia sela o trabalho com pó.

Entre seus clássicos de maquiagem, continuamos vendo o lápis de olhos cremoso em um tom acobreado contornando suas pálpebras. Esse gesto realça a cor verde de seus olhos e permite que ela consiga um olhar enternecido, sem precisar fazer um delineador mais exigente e dramático.

Além da máscara de cílios, tanto nos superiores quanto nos inferiores, para reforçar o toque de luz que está caracterizando a maquiagem da Rainha em sua viagem, sobre a pálpebra móvel é visível uma leve sombra de olhos champanhe com um acabamento brilhante sobre a qual a luz reflete toda vez que Letizia pisca.

O gloss como um bálsamo de cor

Quanto ao tom labial, houve novidades introduzidas: Não se trata de um bálsamo com cor nem de um batom hidratante: a Rainha está usando gloss.

Um dos cosméticos que a geração Z trouxe de volta à moda, agora reformulados para não serem tão pegajosos, estão se tornando parte do novo código real, como aliado dos looks naturais.

O seu brilho combina perfeitamente com o poderoso brilho da Rainha, sem adicionar cor nem ficar muito chamativo.