Dicas de moda: os tipos de sapatos que você não deve usar com saias se for baixinha

Se você é baixinha e vai usar saia, existem alguns tipos de sapatos que é melhor não usar, pois farão você parecer mais baixa.

ANÚNCIO

É que quando você é baixa, deve ter muito cuidado com as roupas que procura, para que te façam parecer mais alta e estilizada e não o contrário.

Então, dizemos a você agora quais são os sapatos que não deve usar com saias, pois farão com que você pareça ainda mais baixa.

Os tipos de sapatos que você não deve usar com saias se for baixinha, pois farão com que pareça mais baixa ainda

Plataformas

Se você é baixinha, é um erro usar saias com sandálias flatforms, que são aquelas com sola de uma peça grossa.

E embora sejam tipo plataforma, elas tomam centímetros da perna, fazendo com que você pareça mais baixa e não favorecendo em nada.

Sapatilhas de dança

ANÚNCIO

As sapatilhas são um dos calçados favoritos e mais confortáveis, mas se você é baixa, deve evitar usá-los com saia.

Eles não vão adicionar centímetros e vão fazer você parecer mais baixa e até mais envelhecida, então é melhor evitá-las ao usar esta peça.

Sapatos com pulseira

Os sapatos com pulseira também não são recomendados para usar se você estiver de saia e for baixa, pois o detalhe da pulseira faz com que as pernas pareçam visualmente mais curtas.

Por isso, é melhor não usar esse tipo de sapato, mesmo que sejam confortáveis e elegantes, e você goste, se estiver usando saia.

Tênis

Outro calçado que também não te favorecerá se é baixinha e usa saia são os tênis, pois farão com que você pareça ainda mais baixinha.

Se quiser algum tipo de calçado confortável, pode optar por tênis plataforma que estão na moda em 2024 e assim parecerá mais alta e na moda.