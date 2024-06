As plataformas são os calçados que combinam conforto e estilo e que nós adoramos

As plataformas ou flatforms se tornaram as favoritas deste 2024 devido ao seu conforto e estilo, pois são planas, mas com uma sola grossa, como de plataforma.

ANÚNCIO

Este tipo de calçado mantém a sola plana do calcanhar até a ponta, tornando-as mais confortáveis do que qualquer salto alto, estão disponíveis em diferentes tons e são perfeitas para usar aos 30 anos ou mais.

Por isso, dizemos a você como usá-las em looks elegantes e modernos para que possa usá-las até mesmo para ir ao trabalho.

Com vestido camiseiro curto

Se quiser parecer confortável e elegante, você pode usar um vestido camiseiro curto, seja branco, preto ou bege.

Complemente esta peça com plataformas que combinem, uma bolsa chique e óculos escuros que lhe dêem o toque perfeito.

Com calças jeans e suéter

Também pode usar um visual casual e elegante com calças jeans e um suéter de gola alta, complementando com umas plataforma.

Adicione uma bolsa e óculos escuros e até mesmo pode usar um chapéu para tornar seu visual ainda mais elegante.

ANÚNCIO

Com vestido midi e blazer

Se quiser combinar sensualidade com conforto, pode usar um vestido midi justo e complementar com um blazer.

Claro, use este traje com plataforma e será necessário que leve uma bolsa pequena e faça um bom penteado.

Com saia curta e casaco

Outro visual que pode usar em 2024 com estilo e classe é combinar uma saia branca ou jeans e combinar com uma camiseta ou body.

Complemente este visual com uma jaqueta de couro, jeans ou militar e plataforma, com uma bolsa e óculos escuros.

Com macacão e casaco maxi

Também pode parecer elegante e com classe com um macacão branco e um maxi casaco, tal como Kendall Jenner usou há algum tempo.

Combina este conjunto com plataforma e uma bolsa ou uma pequena bolsa com estilo e frescor, e você vai arrasar.