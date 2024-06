Alpargatas para o dia e a noite: looks que provam que são casuais, mas também elegantes

O conforto ao vestir deve ser a prioridade principal, pois sacrificar isso apenas para parecer bonita ou estilosa fará com que o momento não seja aproveitado ao máximo como deveria. Claro que o calçado deve reunir as condições perfeitas que proporcionem conforto, distinção e também tendência. As alpargatas são uma excelente opção, que não só podem ser usadas durante o dia, mas também à noite.

Laura Vivero, especialista em alpargatas, contou ao programa Despierta América: "As alpargatas não são apenas sapatos que estão na moda temporada após temporada, mas também são ótimas devido à versatilidade que possuem. Você pode usá-las com jeans e camisetas durante o dia, com saia e uma blusa para o trabalho; ou à noite, com um vestido preto".

Para ela, os ideais para a noite são os que têm plataformas, em tons de branco e preto, que combinam com um vestido preto simples, e podem ser usados em um casamento ou jantar. O mercado oferece uma grande variedade de modelos e cores que podem se adaptar às suas necessidades. Também há opções lisas ou com estampas tropicais.

Aqui estão algumas opções que podem te agradar

Para o dia

Elegante

É possível optar por dois estilos, tudo dependerá do evento. Com um vestido floral leve ou com calças de linho em tons neutros e uma blusa delicada, você adicionará muito ao visual, que fará você parecer muito chique. As alpargatas amarradas nos tornozelos adicionam muita elegância. O ideal é que se você usar roupas estampadas, elas sejam lisas, e vice-versa.

Casual

Os shorts jeans e uma camiseta básica branca, juntamente com umas Alpargatas coloridas ou estampadas, são ótimos para um visual casual e confortável durante o dia. Também pode optar por um vestido camiseiro leve, que é uma opção confortável e elegante para passear pela cidade durante o dia. As sandálias sem calcanhar também ficam ótimas.

Para a noite

Elegante

Para estas ocasiões, um palazzo em tecido leve em tons escuros, combinado com umas alpargatas elegantes com detalhes metálicos, como dourado ou prateado, são uma opção confortável e sofisticada. Também se pode optar por uma saia midi fluida com uma blusa de seda e umas alpargatas de salto baixo para um look noturno refinado, mas descontraído.

Informal

Claro que não podem faltar as calças jeans. Combina-as com uma blusa com detalhes chamativos e umas Alpargatas para um visual casual. Outra opção são umas calças palazzo fluidas, um top de alças e umas alpargatas em cores sólidas para um conjunto descontraído, mas chique para a noite.