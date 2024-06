Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 18 e 16

Notícias positivas chegam em sua vida. Elas podem vir por caminhos distantes, mas marcam uma etapa de alegria. Comemore e recarregue suas energias positivas com isso.

Virgem – Cartas 3 e 31

Cuidado com alguém do passado que pode retornar na sua vida para causar confusão. É melhor se prevenir para não ser passado para trás ou prejudicado por quem um dia te deu a mão.

Libra – Cartas 6 e 22

Sempre chega a hora em que é preciso aproveitar a sorte e celebrar. Boas notícias e parcerias se firmam em sua vida agora, o que o coloca em um lugar de destaque e felicidade.

Escorpião – Cartas 19 e 20

Vícios e maus hábitos podem atrapalhar seu caminho. Fique atento as suas escolhas, mas também com as pessoas que se aproximam e dividem a vida com você; problemas se aproximam se você teimar em caminhos errados.