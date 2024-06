O que as cores das estrias podem dizer sobre sua pele

As estrias são marcas comuns na pele, causadas pelo estiramento rápido da pele, frequentemente associado ao crescimento, ganho de peso, gravidez ou ganho de massa muscular.

ANÚNCIO

O que muitos não sabem é que as estrias podem ter cores diferentes, e essas cores podem revelar informações importantes sobre a condição e a saúde da sua pele.

Neste artigo, vamos explorar o que cada cor de estria indica e como você pode tratar e prevenir essas marcas. Confira!

Estrias vermelhas e roxas

Quando as estrias são recentes, elas geralmente aparecem em tons de vermelho, roxo ou rosa. Essas cores indicam que as estrias continuam em um estágio inicial. As estrias vermelhas e roxas significam que há ainda fluxo sanguíneo na região afetada, o que indica que a pele está tentando se curar.

Neste estágio, as estrias são mais fáceis de tratar. Cremes e loções que contêm ingredientes como tretinoína, ácido hialurônico e vitamina C podem ser eficazes. Além disso, tratamentos como a terapia a laser e a microdermoabrasão podem ajudar a reduzir a aparência dessas estrias.

Estrias brancas

Com o tempo, as estrias vermelhas e roxas podem desbotar e se tornar brancas ou prateadas. As estrias brancas indicam que a pele já passou pelo processo de cicatrização, e a circulação sanguínea na área diminuiu. Essas estrias são mais antigas e, portanto, mais difíceis de tratar.

No entanto, isso não significa que sejam impossíveis de melhorar. Procedimentos como o microagulhamento, peelings químicos e tratamentos a laser fracionado podem ajudar a estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a textura e a aparência da pele.

ANÚNCIO

Fatores que influenciam as cores das estrias

A cor das estrias pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a idade das estrias, a localização no corpo e o tom de pele da pessoa. Por exemplo, pessoas com tons de pele mais escuros podem notar que suas estrias são mais escuras, enquanto aquelas com pele mais clara podem ter estrias que variam do vermelho ao branco.

Prevenção e cuidados

Prevenir estrias pode ser desafiador, especialmente durante períodos de rápido crescimento ou mudanças corporais. Manter a pele hidratada é uma das melhores maneiras de ajudar a prevenir o aparecimento de estrias.

Usar hidratantes que contenham ingredientes como manteiga de cacau, manteiga de karité e óleo de amêndoa pode manter a pele elástica e mais resistente ao estiramento. Além disso, manter uma dieta equilibrada e rica em vitaminas e minerais, especialmente vitamina C e E, pode promover a saúde da pele.