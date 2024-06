Como se usa um vestido coquetel? regrinhas para não errar segundo especialistas

Todas nós já passamos pela situação em que, devido ao código de vestimenta, nos pedem um vestido coquetel. Aí começa a dor de cabeça quando não sabemos o que vestir ou como. Para evitar esse sofrimento, os especialistas em moda desenvolveram certas dicas que funcionam como um manual para não falhar na missão de chamar a atenção onde quer que vamos.

Estes são especialmente solicitados quando se trata de eventos formais que ocorrem à tarde ou no final do dia, e que podem se estender até a noite, então é preciso fazer uma combinação do melhor dos dois mundos.

Quais são as regras para usar um vestido de coquetel?

Uma dica recomendada por todos os especialistas ao usar um vestido coquetel é que o comprimento ideal é aquele que fica nos joelhos ou acima deles, então é melhor descartar tanto os vestidos longos quanto os curtos demais, que mostram muita pele.

As calças estão convidadas para as celebrações, mas preferencialmente em seus modelos largos, palazzo ou retos, e até mesmo no estilo de jumpsuit.

“Basicamente, neste código de vestimenta, as mulheres podem mostrar as pernas, ombros e a região do decote”, afirmam do Glamour. “Além disso, quanto mais simples for o vestido de coquetel, mais extravagantes podem ser as joias. Uma bolsa de mão complementa o visual”, recomenda a mesma fonte.

As cores recomendadas são os tons neutros e lisos, então é melhor deixar de lado as estampas, especialmente se forem muito chamativas ou escandalosas. Os jeans, camisetas e materiais como algodão, linho ou malha estão fora da equação.

O calçado é um detalhe fundamental. O vestido coquetel deve ser acompanhado por saltos altos, não importa a altura, mas que adicionem sofisticação e elegância. Um modelo recomendado são os stilettos, que alongam a figura e elevam qualquer visual.