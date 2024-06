Como Sara Jessica Parker: as 3 formas de usar com personalidade uma saia jeans longa

O jeans tem sido um dos tecidos mais versáteis no mundo da costura, pois, de ser usado para fabricar roupas de trabalho, tornou-se um clássico para calças, camisas, shorts, bermudas e saias, por isso, agora mais do que nunca, a moda considera o jeans como uma peça essencial no guarda-roupa.

Sabemos que as calças jeans são fáceis de combinar, além de serem bastante confortáveis para o dia a dia. Outras peças que também oferecem conforto são as saias longas, como as que a atriz Sara Jessica Parker trouxe para impor como tendência enquanto está filmando a terceira temporada da série ‘And Just Like That’.

A atriz demonstrou que este tipo de saia tem muito a contribuir para um bom visual e que pode ser reciclada, assim como o restante das roupas que foram esquecidas no armário. Com as combinações adequadas e os acessórios corretos, você pode criar looks casuais, elegantes e para o dia a dia.

Além disso, é importante considerar o seu tipo de corpo para garantir que a saia longa favoreça e destaque suas melhores características.

Claro! As saias jeans longas são uma peça versátil e intemporal. Aqui estão 15 dicas para estilizar uma saia jeans longa, incluindo combinações, acessórios e looks para diferentes ocasiões. Também vamos mencionar os tipos de corpos para os quais são ideais e menos favorecedores.

Esta saia pode ser estilizada com a ajuda de camisetas básicas, seja em branco ou preto, pois sempre é uma boa opção. Mas se estiver buscando um toque mais romântico, então deve optar por blusas com babados. As mais jovens podem usá-la com cropped tops, e em camadas com uma jaqueta de couro, para um estilo rocker e sofisticado.

Claro, uma camisa de botões não pode faltar, seja de algodão ou seda, são uma excelente combinação. Agora, quanto ao tipo de calçado que mais se destaca, dependerá do estilo que estiver usando, pois podem ser sapatos baixos, assim você obterá um visual casual e confortável.

Mas, com saltos altos tudo mudará drasticamente para um visual mais elegante. As botas ou botinas também funcionam bem. São aceitas também as sandálias rasteiras, que darão um visual praiano e relaxado. Tudo deve combinar ou contrastar perfeitamente com os acessórios: bolsas pequenas, cintos para definir a cintura, chapéus e joias delicadas.

Informal

Para um evento casual, você pode optar por uma camiseta branca, uma saia longa de ganga, sandálias rasas, uma bolsa tipo crossbody e óculos de sol.

Elegante

Se quiser parecer elegante, então, você deve combinar essa saia com uma blusa de seda com babados, saltos altos, um blazer ajustado, uma clutch e joias delicadas.

Dia a dia

A saia jeans maxi fica bem com um suéter de tricô, têniss, um cinto e uma bolsa pequena.