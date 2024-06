A manicure francesa neon, um clássico para aqueles que têm gostos ousados e chamativos

Se houver uma manicure elegante, delicada e que rejuvenesce as mãos, é a francesa e em cada temporada você pode brincar com as cores, desde o clássico branco, passando pela sofisticação do dourado, prateado ou preto até as cores neon chamativas e ousadas.

E nos tons de neon é que vamos parar, pois o verão está chegando e é o momento certo para exibir nossas unhas com essa tendência, mas com a mesma delicadeza e glamour do clássico francês.

Acontece que designs de manicure francesa neon está na moda e é uma excelente maneira de adicionar às suas mãos aquele toque vibrante e audacioso que não devemos perder, destaca a revista Cosmopolitan.

No verão, usá-las nesse estilo fará você parecer incrível, fresca e com um ar jovial nas mãos.

De chato a ousado

Houve um tempo em que a unha francesa era considerada um pouco entediante, mas isso se deve ao fato de não se conhecer as mil e uma versões que existem deste estilo clássico de unhas, como por exemplo a unha francesa com nuvens, a dupla, a ondulada ou a baby boomer, e algo que você vai adorar é fazê-la com cores neon.

Você pode combinar os tons neon com neutros como branco, cinza ou nude e com diferentes designs, como ondas ou traços duplos na ponta.

Uma proposta inspirada na tendência das 'unhas descombinadas' (ou seja, cada unha com um desenho diferente) para nos trazer mais uma reviravolta na manicure francesa.

Adicionar estampas e degradês

Também pode experimentar com estampados e designs que incorporem a cor néon, como linhas, pontos ou degradês, para um visual mais criativo e único.

Além disso, você pode adicionar tons metálicos como dourado e prateado, que darão um brilho adicional às suas unhas neon sem tirar o destaque delas.

Se quiser cores neon neste verão e não se sentir desconfortável, esta forma discreta de usá-las deixará você muito bem nesta temporada.