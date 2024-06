As revelações do tarot desta quarta para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot para está quarta-feira, 12 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você obteve a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot que lhe traz uma mensagem clara: você é capaz de superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho, sua força espiritual e sua determinação o levarão a alcançar seus objetivos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta “O Louco” do horóscopo do tarot incentiva você a fazer mudanças positivas em sua vida, este é o momento perfeito para fazer mais exercícios e amar a si mesmo. Ou seja, eleva sua autoestima. Um amor do passado pode voltar, mas é hora de fechar ciclos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Sua carta desta semana é “O Eremita”, então você não está sozinho, nos momentos difíceis você terá o apoio incondicional de pessoas queridas que o ajudarão a superar qualquer obstáculo. Cuidado com fofocas no trabalho, seja discreto e evite mal-entendidos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta “O Mágico” te guia nessa jornada astral, e como você está no seu melhor momento, aproveite para materializar sonhos e alcançar seus objetivos. Você resolve questões jurídicas pendentes, como divórcios, escrituras ou procedimentos universitários.

