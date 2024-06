A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta A Sacerdotisa

A intuição e uma pessoa sábia podem entrar em suas vidas para ajudar a superar algumas questões ou alcançar um novo e melhor nível. Lembre-se de expandir a consciência e o foco para se dedicar aos seus verdadeiros objetivos.

Capricórnio - Carta A Morte

A vida entra em movimentos e transformações concretas para colocar você no centro de uma decisão correta. Não será fácil e não será como antes. É importante ser calmo, gradual e se certificar que as bases da sua escolha sejam sólidas.

Aquário – Carta A Torre

Sua vida é colocada em uma energia importante de realização e honestidade, o que trará mudanças que podem ser intensas, mas também o marcarão de forma positiva. Quando o assunto é amor, as cartas são colocadas na mesa e a franqueza será uma necessidade.

ANÚNCIO

Peixes – Carta A Estrela

Não tema alcançar uma etapa de equilíbrio em que suas relações mais próximas se tornam sólidas e verdadeiras. É melhor ter as companhias certas do que abundantes. Aqueles que são leais e honestos com você irão provar isso, o oposto também ocorrerá.