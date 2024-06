Ritual para atrair sorte e prosperidade neste mês de junho, de acordo com o Feng Shui

A antiga filosofia do Feng Shui nos oferece a oportunidade de aproveitar cada início de mês como um portal energético. Isso nos motiva a embarcar em novos projetos, descobrir nossas capacidades ocultas e revelar todo o nosso potencial.

E como detalhado pelo site Nueva Mujer, existe um ritual popular para atrair sorte e fortuna que pode ser feito com poucos materiais.

Se trata de queimar folhas de louro, um ato simbólico poderoso que pode ser realizado para atrair prosperidade para nossas vidas. Confira o passo a passo:

Materiais utilizados:

Folhas de louro

Caneta

Fosforo

Um prato

Preparação deste ritual:

Coloque o prato na mesa de café ou de jantar. Antes de colocar as folhas de louro, reserve um momento para escrever em cada uma das folhas seus desejos e aspirações para o mês. Permita-se expressar seus desejos de fortuna, abundância, saúde, boa sorte, boa energia, novas oportunidades ou um novo emprego.

Acenda as folhas de louro com fósforos. A sugestão é queimar uma folha por vez, concentrando suas intenções no ritual.

Ainda de acordo com as informações, ao terminar, deixe as cinzas restantes colocando-as em um de seus potes. Desta forma, você permite que a energia transformada das folhas de louro se integre harmoniosamente em sua casa e continue a manifestação.

