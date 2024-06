Receita de iogurte com manga: um café da manhã delicioso e ideal para te encher de energia

Benefícios para a pele: A manga é eficaz no alívio dos poros entupidos da pele

Muitas pessoas levam uma vida tão agitada que precisam de muita energia para cumprir com diferentes compromissos. E não há melhor combustível para o corpo do que um bom café da manhã.

Um café da manhã que contenha todos os nutrientes necessários para cumprir as atividades do dia a dia é o que a maioria de nós precisa. Além disso, também é bom nutrir o organismo de forma correta e saudável.

Por isso, esta receita de iogurte com manga não só é perfeita para recarregar as energias, também refresca e ajuda a regular a atividade estomacal graças aos probióticos fornecidos pelo iogurte.

Para fazer esta receita, você vai precisar de:

Uma xícara de iogurte grego natural.

Meia xícara de manga cortada em cubos.

Uma colher de sopa de açúcar mascavo.

Três colheres de sopa de coco ralado e torrado.

Duas ou três folhinhas de hortelã.

Preparação:

Coloque o açúcar e os cubos de manga em uma tigela média ou prato fundo, misture e depois coloque a tigela na geladeira por alguns minutos, certificando-se de mexer de vez em quando.

Entretanto, coloque papel manteiga em uma assadeira e espalhe o coco ralado sobre ele. Asse a 180°C por alguns minutos e mexa constantemente o coco para que ele possa dourar uniformemente e não queimar.

Passado um tempo, a manga deve ter uma aparência melosa e suculenta devido ao açúcar, coloque a quantidade desejada em uma tigela e cubra com iogurte natural grego. Polvilhe um pouco de coco torrado por cima e aproveite.

Este é um café da manhã ideal para um dia em que você não tem muito tempo para cozinhar, pode comê-lo a caminho do trabalho ou da escola, obtendo todos os nutrientes que você precisa para começar o dia com energia e cumprir todas as tarefas que tem pendentes.