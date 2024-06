O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário – Carta 9 de Paus

Momento de certo atraso ou de ver as coisas se desenvolvendo de forma muito lenta. No trabalho, lide com as dificuldades sem se sobrecarregar. Amores podem ficar distantes por alguma razão.

Capricórnio – Carta 12 de Espadas

Alguém pode tentar interferir em sua vida de maneira negativa. Essa pessoa tem poder em seu círculo pessoal, familiar ou profissional. Supere essa situação com maturidade e colherá bons resultados depois.

Aquário – Carta 10 de Espadas

Alguém demonstrará de forma clara que não está a seu favor ou pode ser seu inimigo. Previna-se e fique atento para não perder chances de agir pensando no seu bem. Notícias repentinas ou inesperadas.

Peixes – Carta 11 de Espadas

Alguns planos podem adiados ou cancelados, o que tende a causar frustração. Uma viagem que não acontece. Rupturas na vida sentimental ou tentativas complexas para sair de um problema.