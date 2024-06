Como usar a nova tendência de calças pijama: 5 ideias de looks

Se andar confortável é a sua máxima de moda em todos os momentos ou lugares, então você deve usar a nova tendência de calças pijama. Como o nome sugere, elas se inspiram nas que usamos para dormir, largas e frescas, que nos proporcionam uma estética bastante moderna.

Depois do longo caso de amor que tivemos com as calças skinny, que acabou após a pandemia, os modelos largos se reinventam para esta variedade que pode ser estampada ou com tecidos de diferentes texturas, brilhos ou acabamentos.

Como usar as calças pijama?

“A famosa frase ‘assim acordei’ ganha um significado literal, tornando o visual que usamos ao acordar a inspiração máxima para estar bem vestida na Primavera-Verão 2024″, descrevem a partir da Vogue, convidando-nos a usar tecidos confortáveis, mas bonitos aos olhos, como algodão ou seda.

Devido ao seu corte folgado, que não marca a silhueta, o mais importante é equilibrar as proporções do corpo usando roupas mais justas na parte superior e assim evitando que o oversized nos desfavoreça visualmente da cabeça aos pés.

"Calças de pijama se distinguem por seu corte folgado e perna larga, geralmente ajustadas na cintura com cordões em estampas tradicionais como listras clássicas paralelas até bolinhas", indicam, então estampas chamativas devem ser combinadas com cores lisas e preferencialmente neutras, nesses casos."

Como elas são tão descontraídas, tente adicionar algumas peças com personalidade que elevem o visual, como um blazer, ou acessórios chamativos como bolsas, botas, joias, entre outros; que aumentem a elegância e sofisticação, para sair do minimalismo que as caracteriza.

Se você procura parecer mais magra e alta, recomendamos que uses calças pijama com uma blusa ou top da mesma cor, criando um efeito monocromático muito chamativo para conferir limpeza, equilíbrio e elegância ao look.