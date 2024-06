Vestidos jeans: 5 ideias de looks para usar a peça mais charmosa e casual de 2024

Esta temporada é para usar vestidos jeans, a combinação do melhor dos dois mundos com a frescura do vestido e o ar casual, mas moderno, do jeans. Dessa forma, poderemos reinventar nossos looks sem sair muito da zona de conforto.

Conforme indicado pela Vogue, eles já haviam sido uma sensação no início dos anos 2000 e estão de volta com força para cada uma de nossas apresentações, seja nesses looks de escritório ou em encontros com as amigas, graças à variedade de peças disponíveis no mercado “com acabamentos elegantes e cortes definidos, começaram a criar combinações interessantes e discretas”, apontam os especialistas.

Ideias de looks para usar vestidos jeans

Se você tiver interesse em se juntar a essa tendência, a coisa mais importante que precisa saber é que não há regras na hora de combinar, pois tudo é permitido devido à máxima versatilidade que distingue esta peça.

Na sua versão mais clássica, são mais sofisticados para eventos noturnos ou compromissos formais. Se quiser dar um toque chamativo, escolha "um design com mangas bufantes ou cortes atraentes que permitam destacar a silhueta e acompanhar as tendências", recomenda a mesma fonte.

"Como estamos em um espaço onde a discrição é a melhor ferramenta estilística, sugerimos que esse vestido siga algumas regras: primeiro, que a tonalidade seja neutra, sem desgastes profundos ou bordados chamativos. Segundo, que o comprimento seja apropriado para qualquer idade, a melhor opção é na altura dos joelhos ou comprimento midi”, são outros conselhos dos especialistas.

Os maxi-vestidos jeans também são permitidos, mas preste atenção para que estejam de acordo com a sua altura para não se cortar visualmente. Escolha aqueles midi e com aberturas que dão mais fluidez ao look, pois sabemos que o tecido pode ser pesado.