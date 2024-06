Os Crocs voltam a ser tendência em 2024: como serão combinados nesta temporada?

As modas vão e vêm e não há melhor exemplo disso do que os Crocs. Depois de anos de seu auge, os sapatos considerados os mais excêntricos da história agora voltaram a ser tendência.

O número de celebridades que os têm escolhido para completar os seus looks off-duty ultimamente não para de crescer e é fácil de entender: são confortáveis devido à sua sola ergonômica e absorvem o suor.

No entanto os sapatos com mais de duas décadas na indústria da moda não dominarão os trajes do estilo de rua nas cores vibrantes com as quais triunfaram anos atrás.

Como serão usados os Crocs durante esta temporada?

De acordo com a Vogue, as sandálias de borracha serão usadas em tons neutros neste verão, como preto e bege. Elas serão principalmente adicionadas a conjuntos casuais, mas estilosos.

As combinações mais recorrentes que veremos serão de Crocs com jeans baggy ou leggings. Na verdade, as it girls já experimentaram essa combinação de estilo e o resultado tem sido inesperadamente cool.

Queres exemplos de como usar Crocs durante a estação mais quente do ano? Continue lendo para conhecer 5 maneiras de combinar o calçado nesta época, de acordo com a revista mencionada anteriormente.

Crocs com jeans largos de cintura baixa

Uma maneira de usar as Crocs corretamente nesta época é combiná-las com um par de baggy jeans na cintura. A combinação fica ótima com uma blusa de tricô em tons neutros mais ajustada.