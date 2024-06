O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Cura

A criatividade e sua conexão com aquilo que nasceu para fazer o ajuda a curar a mente, o corpo e o coração. É momento de levar uma existência mais focada em propósitos verdadeiros e autocuidado. Defina seus limites, organize seu tempo e não tenha medo de encarar novos projetos, desafios e maneiras de interagir com o mundo ao redor.

Virgem – Carta da totalidade

Momento de ter ousadia para encarar os desafios e as aventuras da vida. Isso não significa estar só, muito pelo contrário; apoie-se em quem está com você e o incentiva a ser o protagonista da sua vida. Saia das ilusões mentais e comece a agir, colocar em prática a luta por objetivos e mudanças que deseja em sua vida.

Libra - Carta do amadurecimento

Momento de saber amadurecer com sabedoria e não deixando a crise tomar conta. Cada fase tem seus frutos e é importante brilhar, absorver a luz que a experiencia e os conhecimentos adquiridos o fazem ter. Deixe ir o que não serve, se renove e se prepare para florescer.

Escorpião - Carta da Amizade

É hora de romper aquilo que o deseja atado ao passado ou ao que não deu certo e começar a florescer. Sua conexão com as outras pessoas o ensinará e nutrirá de forma muito importante. Não se isole mais e ouça aqueles que se aproximam com algo a dizer. Uma luz importante pode chegar e sua intuição se comunicará.