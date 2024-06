As revelações do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está segunda semana do mês, segunda 10-06, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – Carta O Mundo

De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot revela que sua semana será esplêndida, cheia de desafios mas com muito sucesso. Então aproveite esste momento importante.

Signo de Virgem - Carta O tolo

De 23 de agosto a 22 de setembro

Esta carta do tarot desta semana representa uma criatura que parece não viver na realidade e que ninguém leva a sério, por isso você deve tentar se organizar e concentrar suas forças.

Signo de Libra – Carta A Temperança

De 23 de setembro a 22 de outubro

O alerta do tarot desta semana é importante: Mantenha o equilíbrio em sua vida, evite causas que você tem certeza de que pode perder e também mal-entendidos.

Signo de Escorpião - Carta A Justiça

De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot para esta segunda semana de junho detalha que você deve ser firme e assertivo em suas decisões para que no trabalho não tenha problemas que não possa resolver posteriormente, então fique atento.

Texto com informações do site Nueva Mujer