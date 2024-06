As revelações do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot para está segunda semana do mês para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - De 21 de março a 19 de abril

Chega um momento de transformações na forma de pensar e uma libertação de pessoas e situações que não contribuem positivamente para o seu bem-estar. É um momento de renovar hábitos e abraçar o bem-estar pessoal.

Touro - De 20 de abril a 20 de maio

É crucial concentrar-se em cortar laços com pessoas do passado que já não contribuem com nada de positivo. No ambiente de trabalho, é um bom momento para solicitar o cargo desejado. Novo relacionamento amoroso cheio de alegria e felicidade está por vir.

Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Momento de sorte financeira, com oportunidades e negócios prometendo um fluxo de dinheiro rápido e fácil. É essencial estar atento às pessoas tóxicas e aos inimigos ocultos, e prestar atenção às relações pessoais.

Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

É um momento de focar em questões de trabalho e projetos pendentes. É uma semana de felicidade e de descoberta de pessoas influentes que irão impulsionar o seu crescimento pessoal e profissional.

Texto com informações do site Nueva Mujer