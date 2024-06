Unha chantilly é um designer perfeito

Nesta ocasião, a tendência são estampas discretas e elegantes que nos ajudam a exibir mãos cuidadas e impecáveis sem a necessidade de recorrer a cores chamativas.

Assim como as famosas unhas butter nails que tentavam imitar a cor da manteiga, esta nova tendência quer recriar a doce cor do chantilly.

As unhas chantilly chegaram para se consolidar como a mais doce entre as mulheres elegantes.

Trata-se de uma manicure muito semelhante às unhas mikly, mas com tons de cor que tendem para o amarelo.

Unhas clássicas de chantilly

São elegantes e simples, com uma base em cor quase amarela em uma ponta quadrada e de comprimento moderadamente longo.

Unhas de chantilly com detalhes brilhantes

Dê um toque a esta manicure com alguns elementos inspirados no sol e nas estrelas em tons dourados ou prateados.

Unhas de chantilly furta-cor

Você pode dar um toque especial à sua unha com um acabamento inspirado na pedra opala, que lhe confere aquele efeito iridescente.

Unhas de chantilly minimalista

Se quiser manter essa linha de frescor e discrição, pode recorrer a uma base chantilly. Adicione uma pequena pedra na parte inferior da unha e elas ficarão elegantes.

Unhas de chantilly com dourado

Use unhas em forma de amêndoa e dê aquela cor chantilly com um toque de elegância com o dourado e brilho com um design em forma de curvas.