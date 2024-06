Perfumes femininos PERFEITOS para usar no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil na próxima quarta-feira (12) e muitos casais utilizam esta data para poder comemorar a união.

ANÚNCIO

E claro que, neste dia, você pretende utilizar a melhor roupa e um ótimo perfume para impressionar quem você ama, não é mesmo? Mas se você estiver em dúvida sobre qual fragrância utilizar, confira as dicas a seguir.

De acordo com a youtuber Eduarda Torres, os aromas a seguir são os ideais de cada marca nacional para você arrasar. Confira!

Radiant Girl - Primacial / Inspirado em Good Girl

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Grapefruit e Frutas Vermelhas, acompanhadas pelo coração em Flor de Laranjeira, Rosa Damascena, Jasmim e Sândalo e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Musk e Baunilha.

Yes I Am - Cacharel

As notas de topo são: Framboesa, Mandarina, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Gardênia, Flor de Gengibre, Âmbar, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa. As notas de fundo são: Leite, Caramelo, Baunilha, Cardamomo, Alcaçuz, Cumarina, Benjoim, Sândalo e Madeira de Âmbar.

Una Blush - Natura

Acordes Cítricos, Gengibre e Bergamota são as notas de topo, acompanhadas de[ Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale no coração e Baunilha, Âmbar e Sândalo finalizam com as notas de fundo.

Egeo Vanilla Vibe - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são Coco, Pétalas de Rosa, Lírio-do-Vale e Cyclamen e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

ANÚNCIO

Sublime Lume - Avatim

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Laranja Amarga. As notas de coração são Magnólia e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo e Baunilha de Madagascar.

Imensi Infinite - Eudora

As notas de topo são Mandarina Italiana, Limão Siciliano e Smoothie de Frutas Vermelhas. As notas de coração são Jasmim Sambac, Canela e Gerânio e as notas de fundo são Feijão de Baunilha, Âmbar, Benjoim de Sião e Segredo Eudora®.