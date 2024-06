Truques para aqueles dias em que não sabe o que vestir

Todas sofremos do mesmo problema, que são os dias insuportáveis em que não sabemos o que vestir. Mas não se preocupe, os especialistas têm soluções para resolver essa falta de criatividade e tédio que nos ataca quando olhamos para o guarda-roupa, pois estamos ficando sem ideias e surge o típico pensamento: “já está tudo muito repetido”.

O bloqueio estilístico, de fato, muitas vezes ocorre devido à acumulação de roupas que já não nos servem, que não gostamos, que estão fora de moda ou desgastadas, por isso é importante fazer da limpeza do armário um ritual constante pelo menos a cada seis meses e entregar-se ao prazer das compras.

Truques para não saber o que vestir (Imagen de Marymar Kevich en Freepik)

Quais são as dicas para os dias em que você não sabe o que vestir?

De acordo com a Vogue, além de superar o apego que temos no armário, é fundamental mantê-lo organizado por categorias, o que nos ajudará a economizar tempo quando se trata de superar a preguiça.

Devemos priorizar no setor as peças básicas atemporais que nos salvam em qualquer situação e combinam com tudo, enquanto do outro lado podemos ter os tecidos e novidades que compramos recentemente, que representam nossa personalidade e têm um visual moderno.

Então, na hora de se vestir, você pode pegar peças de ambos os lados e montar um look fabuloso. Por exemplo, uma calça jeans e uma camiseta branca clássica, mas com um blazer estampado que será a peça chamativa e atual.

Aprenda a limpar seu armário e escolher o que mais combina com você (Freepik)

"É preciso parar e analisar se o que temos nos representa. Também podemos pensar em novas formas de combinar algo que à primeira vista não nos convence ou dar-lhe outro estilo", alertam da mesma fonte.

Para isso, é importante priorizar roupas utilitárias e confortáveis que possam ser usadas em muitas ocasiões, sendo o conforto e a qualidade dos tecidos o mais importante.

