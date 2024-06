Qual é a alongamento ósseo ou cirurgia para ganhar altura que celebridades fizeram?

“Um grande sucesso”, assim descreveu o criador de conteúdo colombiano, Yeferson Cossio, a operação que mudou sua vida para sempre e com a qual ele se sente muito bem, apesar da dor que causou. Ele passou por um procedimento de alongamento ósseo, uma cirurgia que aumenta a estatura e que está em alta entre as celebridades do streaming.

Cossio publicou na semana passada em sua conta do Instagram que finalmente atingiu a altura que tanto deseava: "Passei de 1,77m para 1,85m. Tirei os aparelhos das pernas depois de 8 meses". Em setembro do ano passado, ele passou pela cirurgia. Apesar das críticas, ele defendeu sua posição, que lhe custou milhões de pesos colombianos.

"Por que eu iria esconder isso? É tipo, 'Oi, meu nome é Yeferson, estou inseguro como quase todos os seres humanos, com alguma parte do meu corpo e tenho alguns milhões de pesos para mudar o que não gosto", disse Yeferson, que finalmente removeu os pregos que tinha nas pernas em 26 de maio passado.

O que é o alongamento ósseo

Esta é uma cirurgia muito dolorosa com um processo de recuperação bastante extenso. "Primeiramente, é realizada uma osteotomia, ou seja, o osso é dividido por uma incisão muito pequena, são feitos pequenos furos e são instalados aparelhos externos; o paciente é quem depois faz os ajustes diários de forma que o osso se estique e ao mesmo tempo se regenere", detalharam especialistas em traumatologia infantil da Clínica Las Condes, no Chile.

Geralmente, os fêmures são cortados e depois são ajustados com hastes ou pregos até obter a medida desejada. De acordo com uma reportagem da BBC Mundo, existem vários procedimentos, alguns mais avançados do que outros. Por exemplo, nos Estados Unidos, o especialista Dror Paley opta por uma operação menos invasiva.

Isso consiste em "um pino intramedular ajustável que elimina a necessidade de um fixador externo. O pino, extensível, é ajustado por meio de uma tecnologia de ímãs controlada remotamente". Isso permite que o paciente possa crescer até cerca de 14 centímetros. O ideal é que o crescimento diário seja entre 0,75-1 mm. Para alcançar essa façanha, o paciente deve permanecer em uma cadeira de rodas por várias semanas.

Esta cirurgia é normalmente realizada em pessoas para corrigir deformidades congênitas ou que sofreram algum acidente que afetou, geralmente, os membros inferiores. É um procedimento cirúrgico que já existe há vários anos, mas agora está em ascensão porque é usado por razões estéticas.

Os riscos desta operação podem ser infecções, um processo de cicatrização mais lento e falta de união, o que pode exigir a repetição do processo. A probabilidade disso é de cerca de 10%. Em relação ao pós-operatório, é necessário ter consultas de até quatro vezes por semana com o fisioterapeuta.