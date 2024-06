Inverno 2024: 7 tendências para aquecer seu estilo e sua alma

O inverno se aproxima e com ele a oportunidade de renovar o guarda-roupa e atualizar o visual. Mas quais são as tendências que vão dominar a estação mais fria do ano? Para te ajudar a se preparar com estilo, separamos 7 apostas imperdíveis que prometem aquecer não só o corpo, mas também a alma:

ANÚNCIO

1. Power shoulders

Os ombros largos estão em alta! Aposte em blazers oversized, blusas com mangas bufantes e casacos estruturados para um visual poderoso e marcante.

2. Padronagens xadrez

O xadrez é um clássico que se reinventa a cada estação. Neste inverno, aposte em peças com xadrez vichy, príncipe de gales e pied-de-poule para looks descolados e atemporais.

3. Cores vibrantes

O inverno não precisa ser apenas tons sóbrios! Aposte em cores vibrantes como laranja, verde esmeralda e roxo para um toque de alegria e personalidade no seu visual.

4. Athleisure

O conforto continua em alta! Combine peças esportivas com peças mais elegantes para um look casual e estiloso ao mesmo tempo.

5. Maxi sobretudos

Os maxi sobretudos são peças chave para o inverno. Escolha um modelo que combine com seu estilo e use-o para compor looks elegantes e sofisticados.

6. Tricôs aconchegantes

Nada como um bom tricô para se aquecer no inverno! Aposte em modelos oversized, com gola alta ou estampas para um visual aconchegante e estiloso.

ANÚNCIO

7. Botas de cano longo

As botas de cano longo são um clássico do inverno que nunca sai de moda. Escolha um modelo que combine com seu estilo e use-o para compor looks elegantes e descolados ao mesmo tempo.

Dicas Extras:

Aposte em acessórios: chapéus, lenços e luvas podem dar um toque especial ao seu look e te proteger do frio.

Combine estampas e cores: não tenha medo de combinar estampas e cores diferentes para criar looks únicos e personalizados.

Invista em peças de qualidade: é melhor ter poucas peças de boa qualidade do que muitas peças de má qualidade.

Acima de tudo, use o que te faz sentir bem! A moda é uma forma de expressão pessoal, então use o que te faz sentir bonita, confiante e feliz.

Com essas sugestões, você está pronta para arrasar no inverno de 2024! Não tenha medo de ousar e se divertir com a moda. O importante é encontrar o seu estilo próprio e se sentir bem consigo mesma.